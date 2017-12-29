Синоптики Бурятии обещают в новогоднюю ночь местами снег

Бурятский Гидрометеоцентр опубликовал прогноз на 31 декабря и 1 января



По данным Бурятского Гидрометеоцентра, завтра, 30 декабря сохранится неустойчивая с порывами ветра 15-20 м/с местами со снегом погода, позёмка, метели.



Температура ночью -12, -17, местами -22, -27, по северным, юго-западным районам при прояснении -32, -37. Днём -9, -14, местами -19, -24.



31 декабря - 1 января в республике следует ожидать местами небольшой, умеренный снег. Ветер западный 1-6, местами 10-15 м/с.



Температура ночью опустится до -20, -25, местами -10, -15, по северным, юго-западным, центральным районам при прояснении до -30, -35. Днём будет -15, -20, местами по южной половине -6, -11, по северной половине до -22, -27.



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