В Бурятской филармонии пройдёт вечер песен из новогодних фильмов

12 января в канун Старого Нового года состоится вечер «Песни из новогодних фильмов». В Бурятской филармонии встретятся звёзды бурятской эстрады, театра и телевидения и споют под аккомпанемент группы «Доктор Джаз» (Иркутск) знакомые всем песни, посвящённые Новому году, сообщает пресс-служба учреждения.

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