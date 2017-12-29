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В Иркутскую область поступило 17 автомобилей скорой помощи
Общество, 29.12.2017 11:51 Фото:
Машины были куплены за счёт федерального бюджета
28 декабря руководителям медицинских организаций 13 муниципальных образований Иркутской области вручили ключи от 17 автомобилей скорой медицинской помощи. Машины приобретены за счёт средств федерального бюджета. Ключи вручили первый заместитель губернатора Руслан Болотов, председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка и министр здравоохранения Олег Ярошенко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Подобные события – это праздник. Праздник для людей, медицинских учреждений, городов. Эти автомобили отправятся в моногорода, в другие районы области. Соответственно, жители региона, в территории которых приедут эти хорошо оснащенные машины, почувствуют, что жизнь стала лучше, сократилось время прибытия скорой. А самое главное, благодаря таким машинам будут спасены многие жизни, - сказал Руслан Болотов.
Приобретённая техника относится к классу В и предназначена для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
- Все автомобили - современной модификации, с высокой крышей для удобства работы медицинской бригады, они снабжены системой кондиционирования, дополнительной системой обогрева, что принципиально меняет условия транспортировки пострадавших и заболевших, особенно в северных территориях. Кроме того, они оснащены самым современным медоборудованием, - отметил министр здравоохранения Олег Ярошенко.
В машинах есть все необходимое медоборудование, в том числе, дефибрилляторы, электрокардиографы, системы мониторинга для наблюдения артериального давления и частоты сердечных сокращений. Министр здравоохранения региона подчеркнул, что скорые с подобным оснащением в Иркутскую область ещё не поступали.
Кроме машин, приобретённых на средства федерального бюджета, в 2017 году министерству здравоохранения Иркутской области из регионального бюджета выделены 156,7 млн рублей на покупку 108 автомобилей скорой помощи класса А повышенной проходимости для нужд медицинских организаций, расположенных в отдалённых населенных пунктах Иркутской области. На 2018 год предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 100 млн рублей для покупки 67 машин.
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