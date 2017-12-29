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Как отметят Новый год звёзды Бурятии (фото)

Как отметят Новый год звёзды Бурятии (фото)
Общество,  29.12.2017 12:00 Фото:pixabay.com
«Байкал-Daily» выяснил, что большинство артистов встретит праздник в кругу семьи

Новый год – это традиционная пора предпраздничной суеты, выбора подарков и каникул. Кто-то предпочитает проводить выходные активно, выбирая различные виды спорта, а для кого-то отдых – это встречи с друзьями и походы в кино. А как Новый год встречают звезды Бурятии? «Байкал-Daily», выяснил, что знаменитости тоже не равнодушны к этому празднику и большинство из них старается провести его вместе с семьёй.

Так балетмейстер и художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата встречает праздник по российским традициям.

- Я стараюсь отмечать Новый год вместе с семьёй, в Москве. Так как я давно живу в России, то сейчас отмечаю Новый год по-русски: с бокалом шампанского за богатым столом. Но когда я жил в Японии, то по японской традиции на Новый год ел гречневую лапшу о-соба. Длинная лапша олицетворяет собой длинную, гладкую человеческую жизнь, которую все друг другу желают, - рассказал «Байкал-Daily» Морихиро Ивата.



При этом супруга знаменитого артиста в преддверии праздника всегда украшает интерьер новогодней атрибутикой. А на столе традиционно присутствуют мандарины и шампанское. Только в плотном графике балетмейстера не находится места для отдыха.

- Дом обязательно украшает моя жена, на праздник в нём должно быть красиво и чисто. Перед Новым годом необходимо сделать генеральную уборку, чтобы в наступивший год не перетаскивать из минувшего грязь, старые ссоры и неприятности. На новогодний стол традиционно ставим шампанское и мандарины, всё остальное может меняться. А вот новогодних каникул у меня нет, сразу после встречи Нового года я лечу в Японию, где меня ждёт работа, - сказал Морихиро Ивата.

А бурятская певица, пианистка и композитор Мэдэгма Доржиева предпочитает ставить в доме искусственную ёлку, которая одним своим видом уже создаёт праздничную атмосферу.

- Традиционно ставим большую ёлку - искусственную, принципиально не хочу рубить молодые сосёнки, и конечно украшаем её. Нравится праздничное настроение, которое она привносит, - рассказала Мэдэгма Доржиева.



Певица также предпочитает отмечать праздник в кругу семьи, встречая год под звон бокалов с шампанским и загадывая желание. В новогоднем меню обязательно должны быть буузы и курочка.

- Отмечаем всей семьёй, наряжаемся в самые красивые наряды, смотрим телевизор, в этом году будем ждать новогодней передачи с моим участием. В 12 часов ночи открываем шампанское и пока бьют куранты, обычно загадываем все свои желания на Новый год. На столе присутствуют салатики, обязательно курочка с картошкой и буузы, - поделилась девушка.



Певица собирается провести новогодние каникулы активно и покататься на сноуборде.

- Никуда не поеду, буду в Бурятии отдыхать. Хочу съездить в Байкальск и покататься на сноуборде. И на Байкал тоже хочу, - рассказала Мэдэгма Доржиева.



Впрочем, график звёзд часто оказывается непредсказуем и им приходится встречать праздник в самых разных местах – поездах, самолётах и на работе, как например директор республиканской лиги КВН Чингис Болотов. И этот год не станет для него исключением. По словам самого Чингиса предновогодняя пора - это самое время для новых планов и идей.



- Каникулы всегда провожу в подготовке к Сочинскому фестивалю КВН. Редко, когда в эти дни отдыхал. Обычно в эти дни всегда происходит формирование новых планов и рождение идей. Отмечаю новый год всегда по-разному. Были годы и на работе встречал. Было, когда и в дороге. Этот Новый год, например, я буду встречать под бой курантов в поезде, - рассказал Чингис Болотов.


Продолжает список звёзд, встречающих праздник на работе и Чингис Ли, хотя сначала артист поздравит свою семью.

- На праздник я буду работать в одном из ресторанов Улан-Удэ. Отмечать Новый год я буду в кругу семьи – это у сестры. Сначала поеду к ней, затем уеду выступать, - сказал певец.

Украшать дом и ёлку в семье музыканта в этом году не будут из-за смерти бабушки.

- В этом году я не ставлю ёлку и не украшаю дом, потому что у нас бабушка умерла и не до веселья. Новогодние каникулы планирую провести в студии звукозаписи, потому что я пишу новый альбом, затем, возможно, слетаю во Вьетнам. Пока ещё не решил - либо во Вьетнам, либо в Москву альбом доделывать, - добавил Чингис Ли.

Есть у певца и своя традиция по проведению новогоднего отдыха. В то время как в Бурятии снежная зима, он отправляется в тёплые страны.

- Традиция - каждую зиму улетать в тёплые края, к примеру, в Таиланд или Вьетнам, - отметил Чингис Ли. 



Символичным стало и появление нового питомца в доме исполнителя. Им стала собака породы русский охотничий спаниель, которую назвали Лайла.

- Под наступающий год жёлтой собаки и у нас появился новый питомец, - заметил певец.


Новый год считается традиционно семейным праздником, и многие, включая знаменитостей, охотно погружаются в праздничную кутерьму, предпочитая встречать торжество именно с родными и близкими людьми. 

Новый год итоги года
 
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