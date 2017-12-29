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Улан-удэнец через суд вернул долг более чем в миллион
Общество, 29.12.2017 11:39 Фото:
За каждый день просрочки сумма долга увеличивалась на 10%
В суд обратился улан-удэнец с иском, в котором просил взыскать с ответчика долг по расписке в размере 1 миллион 350 тысяч рублей. Также за это время проценты составили 650 тысяч рублей.
Как выяснил суд, 26 января 2015 года молодые люди заключили договор займа на сумму 1 миллион 350 тысяч рублей под 10% за каждый день просрочки. Займ был передан ответчику, что подтверждается его распиской долг вернуть он было необходимо до 20 декабря того же года. До настоящего времени ответчик сумму займа истцу не возвратил.
Суд удовлетворил исковые требования истца к ответчику о взыскании долга.
С последнего взыскан долг, неустойка и судебные расходы по оплате государственной пошлины, всего в общей сумме 2 018 200 рублей.
Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.
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