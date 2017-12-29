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Умирающей жительнице Бурятии выделили жильё в Улан-Удэ
Общество, 29.12.2017 11:10
Светлане Максимовой, которая в этом году стала героиней «Мужское и женское», подыскали однокомнатную квартиру в столице Бурятии
26-летней сироте Светлане Максимовой, больной ВИЧ, и её маленькому сыну предоставили жилье в Улан-Удэ. Об этом сообщила в своём видеоблоге Александра Мяханова, известный юрист, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ и общественный деятель.
- Утром 28 декабря мне позвонили из Минсоцзащиты и сообщили радостную новость. Свете Максимовой, которую мы опекаем уже больше года, выделили квартиру в новом доме в Улан-Удэ. Съездила туда и лично убедилась, что это хорошая квартира в хорошем доме, - рассказала она.
Как пояснила «Байкал-Daily» Александра Мяханова, выделили Светлане в городе однокомнатную квартиру по договору найма специализированного жилого помещения на пять лет.
- После эфира на федеральном канале в передаче «Мужское и женское» у Гордона и знакомые, и незнакомые люди из разных городов спрашивают меня, как сложилась судьба Светы и её сына Артемки. Отвечаю, что у неё сейчас всё более менее благополучно, она с сыном проживает на Алтае в семье, которая им понравилась. К сожалению, она сейчас снова находится в больнице на лечении, но у нее и ее сына в этом году появился шанс на будущее, - продолжила общественный деятель.
Отметим, что подробный комментарий о предоставлении жилья жительнице республики, об условиях минсоцзащиты Бурятии обещало предоставить немного позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе этого года в очередном выпуске программы «Мужское и женское», которая идёт в эфире Первого канала, рассказали историю сироты Светланы Максимовой из Бурятии. 26-летняя девушка ищет новую семью для своего ребёнка, потому что больна ВИЧ и умирает.
Светлана воспитывалась в детском доме, затем переехала в Кяхтинский район. Как рассказывает сама героиня, в её окружении постоянно выпивали и вели разгульный образ жизни. О диагнозе она узнала только, когда ей нанесли ножевое ранение.
Женщина проходит лечение уже на протяжении 9 лет. Но с каждым днём Светлане становится всё хуже. На программе она поведала, что теперь она хочет одного - найти хорошую приёмную семью для своего пятилетнего сына Артёма.
Заболевание матери не передалось мальчику. Артём пока не знает, что его мама неизлечимо больна.
Затем на Первом канале вышел второй выпуск передачи, посвящённый проблеме Светланы. В этой передаче рассказали, что множество семей не только из России, но и со всего мира, откликнулись на проблему девушки. В итоге Светлана выбрала для своего сына семью, которая живёт на Алтае.
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