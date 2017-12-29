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Новая функция Instagram разозлила пользователей
Общество, 29.12.2017 10:56 Фото:
Пользователи Instagram раскритиковали обновление приложения, в результате которого рекомендованные записи стали отображаться в основной ленте
Благодаря нововведению сервис показывает фото, которые, как правило, оценили друзья пользователя. По задумке разработчиков, такие публикации должны понравиться и хозяину аккаунта. При этом отличить такой контент можно только по специальной маркировке, сообщает РИА Новости.
Несмотря на то, что Instagram сохранил возможность временного отключения функции, обновление вызвало волну негатива в соцсетях. Пользователи потребовали отменить изменения, а заодно и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.
«Кому это на самом деле нужно? Кому?» — возмутился @killianwoods.
«Все публикации, которые высветились в моей ленте этим утром, были сделаны как минимум три дня назад. Но, конечно же, давайте добавим ещё и функцию «рекомендуемое». Алгоритмы соцсетей становятся хуже с каждой минутой», — написал @swissdanishguy.
«Я просто хочу, чтобы в моем Instagram все было в хронологическом порядке и не было никаких «рекомендуемых записей». Очень раздражает», — призналась @viciousjazz.
Instagram — приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также делиться ими с другими пользователями.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях страницу в этой популярной сети завёл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он уже опубликовал первое селфи.
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