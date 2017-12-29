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Особенных детей Бурятии сказочные герои поздравили на дому

Общество,  29.12.2017 10:32
Дети рассказывали стихи и пели песни

В преддверии новогодних праздников, в рамках социального проекта «Подари радость», специалисты отдела социальной защиты по Заиграевскому району в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили на дому детей-инвалидов с Новым годом.

Сказочные герои поздравили ребят, которые самостоятельно не могут посетить новогоднюю ёлку. Каждый, кто спел песню, рассказал стихотворение или просто улыбнулся дедушке, получил сладкий подарок.

Сказочные персонажи посетили 15 семей, в которых есть дети-инвалиды из посёлка Заиграево, Онохой, села Усть-Брянь, СНТ «Бытовик», СНТ «Автодорожник», села Нижние-Тальцы, Татарский-Ключ, Новая-Брянь и Кижа, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.


Новый год
 
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