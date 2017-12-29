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Детям из малообеспеченных семей в Бурятии подарили подарки

Детям из малообеспеченных семей в Бурятии подарили подарки
Общество,  29.12.2017 10:08
В Хоринском районе по школам направили 1217 подарков

В рамках акции «Новогодний подарок», которая проходит по Хоринскому району, при поддержке учреждений, инициативной молодёжи и неравнодушных граждан собрано более 106 тысяч рублей.

На эти средства приобретены новогодние сладкие подарки, игрушки для всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По сёлам района и школам направлено 1217 подарков. Муниципальное образование поселений «Ашангинское» и «Ойбонтовское» самостоятельно привлекли средства спонсоров для организаций новогодних поздравлений для детей.

26 декабря глава района Юрий Ширабдоржиев лично поздравил многодетную семью, где воспитывается 5 детей, с Новым Годом, подарил все детям сладкие подарки. Специалисты управления культуры в рамках акции на дому поздравили три многодетные семьи с Дедом Морозом и Снегурочкой и подарили 8 сладких подарков.

Также проходят новогодние утренники для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, для детей с ограниченными возможностями.

А 7 января пройдёт Рождественская ёлка, которую организует администрация Хоринского район для 350 детей из малообеспеченных детей с новогодним представлением.

Кроме того, районом была поддержана акция благотворительного фонда «Старость в радость», в рамках которой организовано поздравление одиноких пожилых граждан, им переданы новогодние подарки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

Новый год
 
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