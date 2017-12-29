Детям из малообеспеченных семей в Бурятии подарили подарки

В Хоринском районе по школам направили 1217 подарков



В рамках акции «Новогодний подарок», которая проходит по Хоринскому району, при поддержке учреждений, инициативной молодёжи и неравнодушных граждан собрано более 106 тысяч рублей.



На эти средства приобретены новогодние сладкие подарки, игрушки для всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По сёлам района и школам направлено 1217 подарков. Муниципальное образование поселений «Ашангинское» и «Ойбонтовское» самостоятельно привлекли средства спонсоров для организаций новогодних поздравлений для детей.



26 декабря глава района Юрий Ширабдоржиев лично поздравил многодетную семью, где воспитывается 5 детей, с Новым Годом, подарил все детям сладкие подарки. Специалисты управления культуры в рамках акции на дому поздравили три многодетные семьи с Дедом Морозом и Снегурочкой и подарили 8 сладких подарков.



Также проходят новогодние утренники для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, для детей с ограниченными возможностями.



А 7 января пройдёт Рождественская ёлка, которую организует администрация Хоринского район для 350 детей из малообеспеченных детей с новогодним представлением.



Кроме того, районом была поддержана акция благотворительного фонда «Старость в радость», в рамках которой организовано поздравление одиноких пожилых граждан, им переданы новогодние подарки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



