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Сироты Бурятии попали в «Новогоднюю Сказку»
Общество, 29.12.2017 09:56 Фото:
Благотворительная акция «Байкал-Daily» завершилась весёлой новогодней ёлкой, необычным спектаклем и сладкими подарками. Дети приехали из социальных учреждений с разных концов республики на городскую ёлку в театр, где их окружила атмосфера новогодней сказки и волшебства
Накануне в Улан-Удэ состоялся завершающий этап благотворительной акции «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева.
Акция для воспитанников детских домов Бурятии стартовала месяц назад. В «Новогодней Сказке» приняли участие 11 организаций социального обслуживания семьи и детей со всей Бурятии, подав 13 заявок.
Дети украшали свои комнаты, готовили поделки - объёмные снежинки из бумаги и бисера, объёмные аппликации, использовали техники киригами, оригами и вытынанку, делали воздушные шары из ниток, шары и снеговиков из пластиковых стаканчиков, ажурные сказочные домики, традиционные снежинки и... лося из валенка! И даже изготовили сани Деда Мороза. Инсценировали сказки: «Рукавичка» и «Новогодняя сказка в аэропорту». Построили ледяной городок под названием «Зимняя сказка».
Сто участников акции из разных детских домов стали победителями. Вчера они приехали в столицу республики и увидели новогоднюю постановку «Пиноккио» в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева.
- Для ребят, это был, безусловно, праздник. Дети были нарядные - в костюмах, было видно, что они готовились к этому празднику. Для них это был всё-таки выход за периметр привычной обстановки. Как ни крути, детдом накладывает некоторый отпечаток как на праздник, так на ожидание Нового года. Здесь же для них случилось некоторое чудо. Это чудо было мотивировано, потому что они с начала декабря готовились внутри своих учреждений, участвовали в конкурсе, победители приехали и, конечно, было очень приятно. Они увидели настоящего Деда Мороза, настоящую Снегурочку, огромную ёлку. Как все детишки, они беззаботно веселились. Нам было очень приятно, что они перемешались с другими детьми, которые были с родителями, и именно на этой ёлке могли почувствовать себя частью социума. Стали обыкновенными детишками, которые с широко распахнутыми глазами радуются Новому году, - рассказал заместитель гендиректора ИА «Байкал-Daily» Виктор Золотарёв.
После представления детям раздали сладкие новогодние подарки.
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Благотворительная акция «Байкал-Daily» завершилась весёлой новогодней ёлкой, необычным спектаклем и сладкими подарками. Дети приехали из социальных учреждений с разных концов республики на городскую ёлку в театр, где их окружила атмосфера новогодней сказки и волшебства
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