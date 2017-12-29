Сироты Бурятии попали в «Новогоднюю Сказку»

Сто участников акции из разных детских домов стали победителями. Вчера они приехали в столицу республики и увидели новогоднюю постановку «Пиноккио» в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева.- Для ребят, это был, безусловно, праздник. Дети были нарядные - в костюмах, было видно, что они готовились к этому празднику. Для них это был всё-таки выход за периметр привычной обстановки. Как ни крути, детдом накладывает некоторый отпечаток как на праздник, так на ожидание Нового года. Здесь же для них случилось некоторое чудо. Это чудо было мотивировано, потому что они с начала декабря готовились внутри своих учреждений, участвовали в конкурсе, победители приехали и, конечно, было очень приятно. Они увидели настоящего Деда Мороза, настоящую Снегурочку, огромную ёлку. Как все детишки, они беззаботно веселились. Нам было очень приятно, что они перемешались с другими детьми, которые были с родителями, и именно на этой ёлке могли почувствовать себя частью социума. Стали обыкновенными детишками, которые с широко распахнутыми глазами радуются Новому году, - рассказал заместитель гендиректора ИА «Байкал-Daily» Виктор Золотарёв.После представления детям раздали сладкие новогодние подарки.