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Экстренные службы Улан-Удэ в новогодние праздники будут работать круглосуточно

Экстренные службы Улан-Удэ в новогодние праздники будут работать круглосуточно
Общество,  29.12.2017 09:44 Фото:Сергей Тарасенко
Кроме того, сформированы аварийные бригады на случай ЧС, а городские котельные запаслись углём до конца января

Экстренные службы города в новогодние праздники будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили сегодня на предновогоднем планёрном совещании в мэрии.

Как доложил начальник поисково-спасательной службы Улан-Удэ Александр Норбоев, на столицу Бурятии надвигается циклон, который принесёт за собой снегопады, и продлится до 3 января. В этой связи режим повышенной готовности, объявленный в Улан-Удэ 5 декабря, продолжает действовать.

Также углём запаслись городские котельные. По словам заместителя руководителя администрации города, председателя комитета городского хозяйства Константина Мошковского, этого запаса хватит до конца января. Сформирован график дежурств для бесперебойной подачи тепла в дома горожан.

- По каждому предприятию сформированы аварийные бригады для устранения аварийных ситуаций, для принятия оперативных решений внештатных ситуаций, - доложил Мошковский.

Отдельно обсудили болезненную для всех тему уборки снега. Текущей ночью по городу работало 33 единицы техники, вечером на дороги города выйдет 48 машин. За прошедшие сутки с улиц города вывезено около трёх тысяч кубометров снега.

- Также продолжится уборка снега и сосулек с крыш. С начала декабря отчищено 754 многоквартирных дома. Но работа продолжается: используются вышки, верхолазы. Также в опасных местах вывешиваем таблички, предупреждаем сигнальными лентами места вероятного схода снежных навесов – уточнил председатель комитета городского хозяйства.

В завершении заседания главы районов города отчитались, что снежные городки построены и готовы к новогодним мероприятиям. А мэр города Александр Голков пригласили всех присутствующих на открытие главной городской ёлки, которое состоится 31 декабря в 17 часов на площади Советов.

Новый год
 
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