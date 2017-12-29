Пенсионеры из Бурятии поучаствовали в новогоднем бале-маскараде

Участникам вручили призы за лучшие наряды



Байкальский региональный общественный благотворительный фонд местного сообщества и городской Совет ветеранов провёл новогодний бал-маскарад для руководителей социальных учреждений и граждан старшего поколения.



Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району тоже стал участником этого мероприятия. На новогоднем бале-маскараде ветераны отрасли, которые продолжают свою трудовую деятельность в отделе, в маскарадных нарядах, вместе с Дедом Морозом водили хороводы у ёлки, пели, танцевали.



А также они участвовали в конкурсах и даже защищали свои оригинальные костюмы, за что были удостоены призов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

