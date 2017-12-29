В Бурятии прошёл спортивный фестиваль инвалидов «Преодоление-2017»

В рамках фестиваля прошло тестирование по сдаче норм комплекса ГТО



22 декабря 2017 года в Улан-Удэ в Физкультурно-спортивном комплексе прошёл традиционный Республиканский спортивный фестиваль инвалидов «Преодоление-2017», посвящённый Международному Дню инвалидов.



Состязания прошли по 5 видам спорта (волейбол сидя, армспорт, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг). В них приняли участие 130 спортсменов из 10 команд, в том числе 4 команды Улан-Удэ (Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов, Загорска), Кижингинского, Кяхтинского, Иволгинского, Еравнинского районов республики, а также команды республиканской организации молодых инвалидов «Гэрэл» и интерната из Усть-Кяхты. Было разыграно 24 комплекта медалей в личном зачете и в волейболе сидя среди взрослых спортсменов. Победителями зрелищного волейбольного турнира стали спортсмены Загорска, серебряные медали завоевала команда Железнодорожного района и бронзовыми призёрами стали волейболисты Октябрьского района.



В общекомандном зачёте победителями фестиваля стала команда Загорска, второе место заняли спортсмены Октябрьского района, и замкнула тройку призёров команда Железнодорожного района. Не остались в стороне и самые юные спортсмены, среди которых были проведены инклюзивная детская эстафета и смешанная семейная эстафета. Приняли участие 40 детей, а в семейной эстафете вместе с детьми выступили родители, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.



В рамках фестиваля прошло тестирование по сдаче норм комплекса ГТО по двум испытаниям (тестам) из трех представленных на выбор или по желанию можно было сдать три теста: поднимание – опускание туловища из положения лежа, сгибание – разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед с прямыми ногами. Тестирование проводили специалисты Регионального Центра тестирования ВФСК ГТО.



Организаторы фестиваля: Министерство спорта и молодёжной политики республики Бурятия, Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата республики Бурятия, Республиканская спортивно-адаптивная школа, Региональный общественный фонд инвалидов – колясочников «Общество без барьеров» (детская программа фестиваля).

