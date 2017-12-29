|
29 Декабря
28 Декабря
Популярное
|
Почти тысячу призывников в Иркутской области объявили в розыск
Общество, 29.12.2017 08:09
А 30 уклонистам от армии грозят уголовные дела
В осенний призыв в Иркутской области в этом году в розыск объявили 928 молодых людей, которых невозможно было оповестить о призыве на военную службу. Из них найдены были только 400 человек, рассказал на пресс-конференции 27 декабря военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев.
К административной ответственности за уклонение от армии были привлечены 72 человека. Кроме того, в следственные органы переданы материалы по 29 уклонистам. По 195 молодым людям вынесено заключение о том, что они не прошли военную службу по призыву, не имея на это законных оснований, сообщает ИА «Телеинформ».
Всего в Иркутской области должны были вызвать в октябре-ноябре на заседания призывных комиссий 12 тысяч 881 человек, явились 12 тысяч 636 человек. В итоге, напомним, призваны были чуть больше трёх тысяч человек – ровно столько, какая норма для региона и была определена. При этом, говорит Сергей Карамышев, число желающих попасть в армию превышает эту цифру. Их обещают забрать служить в весенний призыв 2018 года.
По состоянию здоровья от армии были освобождены чуть больше 1,8 тысяч человек, отсрочку получили больше 7,5 тысяч человек. По словам военкома, она предоставляется призывникам, имеющим некоторые проблемы со здоровьем, по семейным обстоятельствам или на время получения образования.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они смогут увидеть Марс, Юпитер и Меркурий
Светлане Максимовой, которая в этом году стала героиней «Мужское и женское», подыскали однокомнатную квартиру в столице Бурятии
Пользователи Instagram раскритиковали обновление приложения, в результате которого рекомендованные записи стали отображаться в основной ленте
Дети рассказывали стихи и пели песни
В Хоринском районе по школам направили 1217 подарков
В программе массовое купание и жаркая баня на берегу Байкала
Благотворительная акция «Байкал-Daily» завершилась весёлой новогодней ёлкой, необычным спектаклем и сладкими подарками. Дети приехали из социальных учреждений с разных концов республики на городскую ёлку в театр, где их окружила атмосфера новогодней сказки и волшебства
Они спели новогоднюю песню в одном из торговых центров Улан-Удэ
Кроме того, сформированы аварийные бригады на случай ЧС, а городские котельные запаслись углём до конца января
Участникам вручили призы за лучшие наряды
Они примут участие в XII международном турнире по мини-футболу «Кубок горсовета»
Конкурс городских практик проводится международной Ассамблеей столиц и крупных городов
В рамках фестиваля прошло тестирование по сдаче норм комплекса ГТО
Шестеро получили золотой знак отличия
Уборка производилась в во всех районах города
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...