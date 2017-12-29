Почти тысячу призывников в Иркутской области объявили в розыск

А 30 уклонистам от армии грозят уголовные дела



В осенний призыв в Иркутской области в этом году в розыск объявили 928 молодых людей, которых невозможно было оповестить о призыве на военную службу. Из них найдены были только 400 человек, рассказал на пресс-конференции 27 декабря военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев.



К административной ответственности за уклонение от армии были привлечены 72 человека. Кроме того, в следственные органы переданы материалы по 29 уклонистам. По 195 молодым людям вынесено заключение о том, что они не прошли военную службу по призыву, не имея на это законных оснований, сообщает ИА «Телеинформ».



Всего в Иркутской области должны были вызвать в октябре-ноябре на заседания призывных комиссий 12 тысяч 881 человек, явились 12 тысяч 636 человек. В итоге, напомним, призваны были чуть больше трёх тысяч человек – ровно столько, какая норма для региона и была определена. При этом, говорит Сергей Карамышев, число желающих попасть в армию превышает эту цифру. Их обещают забрать служить в весенний призыв 2018 года.



По состоянию здоровья от армии были освобождены чуть больше 1,8 тысяч человек, отсрочку получили больше 7,5 тысяч человек. По словам военкома, она предоставляется призывникам, имеющим некоторые проблемы со здоровьем, по семейным обстоятельствам или на время получения образования.





