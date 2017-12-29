Прокуроры Бурятии сдали ГТО

Шестеро получили золотой знак отличия



В целях реализации концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации, в прокуратуре республики ведётся активная работа по сдаче норм ГТО.



В 2017 году нормы ГТО сдавали 19 работников прокуратуры Бурятии. Из них 6 человек выполнили нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на золотой знак отличия. Серебряный и бронзовый знаки отличия получили ещё по одному работнику прокуратуры.



- В целях поддержания, развития и проведения активной пропаганды здорового образа жизни и физической культуры в прокуратуре ежегодно проводятся осенняя и зимняя спартакиады. Работниками прокуратуры продолжается сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, - отмечает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



