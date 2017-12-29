В Улан-Удэ вывезено 2498 кубометров снега

За прошедшие сутки Комбинат по благоустройству вывез с дорог Улан-Удэ 2498 кубометров снега.

С 4 часов утра на дорогах города работают 2 грейдера, 9 пескоразбрасывателей, 2 Бобкэта, 15 самосвалов, погрузчик, КамАЗ с отвалом и привлечённая спецтехника - 2 Бобкэта, 13 больших самосвалов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

С 20:00 27 декабря до 07:00 28 декабря на уборке снега работали 4 грейдера, 5 тракторов-щёток, 2 снегопогрузчика, 4 большегрузных самосвала и дополнительно привлечённые грейдер, погрузчик, 8 больших самосвалов.

Уборка производилась в во всех районах города

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