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Более 110 км дорог отремонтируют в Иркутской области
Общество, 29.12.2017 08:23
Работы будут производиться в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги»
Более 110 км дорог будет отремонтировано в 2018 году в Иркутской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
Общий объём средств, которые будут на это направлены, составляет 2 млрд 277 млн рублей. Из них 678 млн рублей будут направлены на федеральные объекты - это 15,5 км дорог: 5,5 км – капитальный ремонт Московского тракта (трасса Р-255 Сибирь), 10 км – ремонт Култукского тракта (Р-258 Байкал). Кроме того, 730 млн составит субсидия из федерального бюджета. Из бюджета Иркутской области будет направлено на реализацию проекта 621,3 млн рублей. 247,8 млн рублей – это средства местных бюджетов городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, входящих в Иркутскую агломерацию.
- 2017 год стал первым годом реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Очень важно, что нашему региону удалось стать участником проекта, за этот год в нормативное состояние приведено более 90 км дорог. В следующий год мы входим с учетом опыта реализации проекта, кроме того мы обязательно учитываем мнение населения при выборе объектов, - подчеркнула Светлана Свиркина.
В 2018 году планируется привести в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 110,3 км дорожной сети Иркутской агломерации – на них будет проводиться ремонт и реконструкция. Также будут ликвидированы 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – там установят знаки, светофоры, камеры, барьерное ограждение.
Ремонт коснётся более 47 км региональных дорог, в том числе продолжится ремонт дороги на Большое Голоустное - 10,4 км, отремонтируют почти 12 км дороги Урик – Тихонова Падь, более 7 км Ново-Ленино – Максимовщина. Кроме того, на региональных трассах установят три камеры видеонаблюдения и несколько светофоров на подъездах к Иркутску.
В областном центре будет отремонтировано 32,3 км дорог на 33-х участках. Среди них объездная дорога в микрорайоне Юбилейном, участки улиц Блюхера, Декабрьских Событий, Карпинской, Трактовой (Боково) и другие. В Ангарске отремонтируют почти 10 км дорог, в Шелехове более 5 км, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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