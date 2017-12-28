|
28 Декабря
27 Декабря
11:49
Популярное
|
Из Забайкалья выдворили африканца
Общество, 28.12.2017 17:31
Гражданин Танзании в практике судебных приставов Забайкальского края выдворялся впервые
Два нарушителя российского законодательства покинули территорию Забайкалья, а далее — и территорию России. На родину отправились гражданин Танзании и житель Таджикистана.
Африканец незаконно пересёк российскую границу и почти полгода находился в Центре временного содержания иностранных граждан. Из-за расхождения в паспортных данных направлялись соответствующие запросы в уполномоченные органы. Гражданство США не подтвердилось, поступила информация, что он всё-таки гражданин Танзании.
Выдворяемые в сопровождении судебных приставов по ОУПДС (сотрудников группы быстрого реагирования) улетели в Москву и были переданы сотрудникам пограничной службы для дальнейшего выдворения. Танзаниец и таджик вернулись домой.
Всего с начала 2017 года судебные приставы Забайкальского края выдворили 117 иностранных граждан (134- в 2016 году). В основном, данному административному наказанию были подвергнуты граждане Средней Азии и Китая, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экспозиция рассказывает о том, что происходило на съёмочных площадках известных российских режиссёров
Количество доноров в России увеличивается
Москва в этом году стала вторым городом в мире по числу выложенных снимков
На открытии ребята кружились в весёлом хороводе и танцевали под задорные ритмыПредставители минимущества вручили ключи от квартир детям-сиротам в нескольких муниципалитетах области
Новый формат позволит упростить доступ к информации
Там пройдёт подготовка добровольцев к «WorldSkills»
Азарт и страсти на футбольном поле разгорались нешуточные
Снеговики у медицинских работников получились яркими
Таким образом, городские чиновники намерены исполнить некоторые наказы президента страны
Росреестр воссоздал архитектурный облик здания в Кяхте
Ученики предпочитают общаться в соцсетях
28 декабря прошло чествование активистов
Гражданин Танзании в практике судебных приставов Забайкальского края выдворялся впервые
«Росгвардейский Дед Мороз» начал своё шествие по Бурятии
Он был приурочен ко дню рождения театра
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...