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Из Забайкалья выдворили африканца

Из Забайкалья выдворили африканца
Общество,  28.12.2017 17:31
Гражданин Танзании в практике судебных приставов Забайкальского края выдворялся впервые

Два нарушителя российского законодательства покинули территорию Забайкалья, а далее — и территорию России. На родину отправились гражданин Танзании и житель Таджикистана.

Африканец незаконно пересёк российскую границу и почти полгода находился в Центре временного содержания иностранных граждан. Из-за расхождения в паспортных данных направлялись соответствующие запросы в уполномоченные органы. Гражданство США не подтвердилось, поступила информация, что он всё-таки гражданин Танзании.

Выдворяемые в сопровождении судебных приставов по ОУПДС (сотрудников группы быстрого реагирования) улетели в Москву и были переданы сотрудникам пограничной службы для дальнейшего выдворения. Танзаниец и таджик вернулись домой.

Всего с начала 2017 года судебные приставы Забайкальского края выдворили 117 иностранных граждан (134- в 2016 году). В основном, данному административному наказанию были подвергнуты граждане Средней Азии и Китая, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.
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