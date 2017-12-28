Из Забайкалья выдворили африканца

Гражданин Танзании в практике судебных приставов Забайкальского края выдворялся впервые



Два нарушителя российского законодательства покинули территорию Забайкалья, а далее — и территорию России. На родину отправились гражданин Танзании и житель Таджикистана.



Африканец незаконно пересёк российскую границу и почти полгода находился в Центре временного содержания иностранных граждан. Из-за расхождения в паспортных данных направлялись соответствующие запросы в уполномоченные органы. Гражданство США не подтвердилось, поступила информация, что он всё-таки гражданин Танзании.



Выдворяемые в сопровождении судебных приставов по ОУПДС (сотрудников группы быстрого реагирования) улетели в Москву и были переданы сотрудникам пограничной службы для дальнейшего выдворения. Танзаниец и таджик вернулись домой.



Всего с начала 2017 года судебные приставы Забайкальского края выдворили 117 иностранных граждан (134- в 2016 году). В основном, данному административному наказанию были подвергнуты граждане Средней Азии и Китая, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.

