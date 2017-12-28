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В Бурятии завершился необычный конкурс для осуждённых женщин

В Бурятии завершился необычный конкурс для осуждённых женщин
Общество,  28.12.2017 17:13 Фото:УФСИН
В исправительном учреждении республики подведены итоги проекта «Оставаться женщиной»

Конкурс стартовал в начале октября. Организаторы планировали завершить его до 10 декабря, но решили затем продлить проект до 22 декабря.

В результате в финал конкурса вышли 5 участниц. В завершающем этапе участницам проекта пришлось непросто. Достойны победы были все девушки, отмечают инициаторы мероприятия.

- Большое желание победить было на последнем конкурсе. Наверное, потому что уже столько всего выдержали, столько побед испытали, что «ударить в грязь лицом» просто не хотелось. Нужно было побеждать, - говорят сами финалистки.




Первое место в творческом состязании заняла Анастасия Бондарева, в торжественной обстановке она получила корону победительницы из рук начальника колонии Владимира Руднева. Второе место - у Афанасьевой Светланы, а третьей стала Любовь Андреева.

Остальные девушки стали обладательницами номинаций. За «Волю к победе» была награждена Баирма Дапшева, в номинации же «Мисс очарование» победила Ольга Бережнова.

Всем финалисткам вручили фотоальбомы с фотографиями за весь период конкурса.

Всего в проекте принимали участие 36 женщин. В ходе конкурса конкурсантки посещали различные мастер-классы, лекции, проходили задания, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

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