|
28 Декабря
27 Декабря
11:49
Популярное
|
В Бурятии завершился необычный конкурс для осуждённых женщин
Общество, 28.12.2017 17:13 Фото:
В исправительном учреждении республики подведены итоги проекта «Оставаться женщиной»
Конкурс стартовал в начале октября. Организаторы планировали завершить его до 10 декабря, но решили затем продлить проект до 22 декабря.
В результате в финал конкурса вышли 5 участниц. В завершающем этапе участницам проекта пришлось непросто. Достойны победы были все девушки, отмечают инициаторы мероприятия.
- Большое желание победить было на последнем конкурсе. Наверное, потому что уже столько всего выдержали, столько побед испытали, что «ударить в грязь лицом» просто не хотелось. Нужно было побеждать, - говорят сами финалистки.
Первое место в творческом состязании заняла Анастасия Бондарева, в торжественной обстановке она получила корону победительницы из рук начальника колонии Владимира Руднева. Второе место - у Афанасьевой Светланы, а третьей стала Любовь Андреева.
Остальные девушки стали обладательницами номинаций. За «Волю к победе» была награждена Баирма Дапшева, в номинации же «Мисс очарование» победила Ольга Бережнова.
Всем финалисткам вручили фотоальбомы с фотографиями за весь период конкурса.
Всего в проекте принимали участие 36 женщин. В ходе конкурса конкурсантки посещали различные мастер-классы, лекции, проходили задания, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экспозиция рассказывает о том, что происходило на съёмочных площадках известных российских режиссёров
Количество доноров в России увеличивается
Москва в этом году стала вторым городом в мире по числу выложенных снимков
На открытии ребята кружились в весёлом хороводе и танцевали под задорные ритмыПредставители минимущества вручили ключи от квартир детям-сиротам в нескольких муниципалитетах области
Новый формат позволит упростить доступ к информации
Там пройдёт подготовка добровольцев к «WorldSkills»
Азарт и страсти на футбольном поле разгорались нешуточные
Снеговики у медицинских работников получились яркими
Таким образом, городские чиновники намерены исполнить некоторые наказы президента страны
Росреестр воссоздал архитектурный облик здания в Кяхте
Ученики предпочитают общаться в соцсетях
28 декабря прошло чествование активистов
Гражданин Танзании в практике судебных приставов Забайкальского края выдворялся впервые
«Росгвардейский Дед Мороз» начал своё шествие по Бурятии
Он был приурочен ко дню рождения театра
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...