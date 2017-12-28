Россияне чаще всего просят у Деда Мороза здоровья

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Такое желание загадывают жители для себя и своих родственников



Исследовательский холдинг «Ромир» в рамках декабрьского опроса россиян предложил респондентам вспомнить детство и заказать Деду Морозу долгожданные подарки и попросить исполнить желания, передаёт РИА Новости.



В опросе приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.



Оказалось, что наиболее популярные желания взрослых россиян касаются здоровья (63%), счастья (27%) и денег (17%). Причём о здоровье для себя и близких чаще всего просили люди старше 45 лет. При этом счастья хотели граждане всех возрастов без исключения. Пожелание заработать много денег в следующем году чаще звучало от молодых респондентов в возрасте 18-34 лет.



- Ещё по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы романтично-семейные пожелания - встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребёнка, - пишут авторы исследования.



Также 2% просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Ещё 2% хотели бы новый смартфон, по 1% - новый компьютер и новое украшение.



