Больше тысячи полицейских будут дежурить в Забайкалье в праздники

Усилят патрулирование в местах проведения массовых мероприятий



В предстоящие праздничные дни в Чите и районах края пройдёт свыше 700 массовых мероприятий, в которых примут участие около 100 тысяч забайкальцев. Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения будут обеспечивать свыше 1100 сотрудников полиции.



На период новогодних и Рождественских праздников сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы. Маршруты патрулирования наружных нарядов полиции приближены к местам проведения массовых мероприятий.



Полицейские призывают забайкальцев быть бдительными во время пребывания в местах скопления людей. Рекомендуется обеспечить сохранность своего имущества, обращать внимание на подозрительных граждан, бесхозные сумки и пакеты. В случае их обнаружения следует незамедлительно звонить в полицию по телефону 102, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

