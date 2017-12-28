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Больше тысячи полицейских будут дежурить в Забайкалье в праздники
Общество, 28.12.2017 15:18
Усилят патрулирование в местах проведения массовых мероприятий
В предстоящие праздничные дни в Чите и районах края пройдёт свыше 700 массовых мероприятий, в которых примут участие около 100 тысяч забайкальцев. Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения будут обеспечивать свыше 1100 сотрудников полиции.
На период новогодних и Рождественских праздников сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы. Маршруты патрулирования наружных нарядов полиции приближены к местам проведения массовых мероприятий.
Полицейские призывают забайкальцев быть бдительными во время пребывания в местах скопления людей. Рекомендуется обеспечить сохранность своего имущества, обращать внимание на подозрительных граждан, бесхозные сумки и пакеты. В случае их обнаружения следует незамедлительно звонить в полицию по телефону 102, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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