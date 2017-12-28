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В Бурятии разыскивают «100 уникальных сёл»

В Бурятии разыскивают «100 уникальных сёл»
Общество,  28.12.2017 14:25 Фото:Baikal-daily.ru
После участия в проекте у участников проекта появится возможность развивать «точки роста» на основе уникальности

Начался приём заявок на участие в проекте «100 уникальных сёл Бурятии». Проект призван найти и развить в сёлах республики «точки роста» на основе уникальности. «Зелёный свет» проекту дал глава Бурятии Алексей Цыденов после презентации, состоявшейся 15 декабря.

Жители села получат возможность создать локальные социокультурные, предпринимательские проекты, проекты в сфере туризма, торговли, производства и сельского хозяйства. Помогут им в этом экспертный совет проекта, куда приглашены высококвалифицированные специалисты регионального и федерального уровней.

Пилотным участником проекта стало село Шибертуй Бичурского района. Уже сегодня там разработаны конные туры (оздоровительные, развлекательные), определен ряд уникальных событийных мероприятий: праздник катания войлока, фермерский праздник «Yүсэ». Всем мероприятиям будет оказана организационно-методическая помощь и маркетинговая поддержка. В числе вовлеченных - ТОСы, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, молодежь и школьники села.

Заявку на участие в проекте «100 уникальных сел Бурятии» могут подать как сельские и городские поселения, так и инициативные группы граждан численностью не менее трёх человек. Заявки принимаются на сайте 100сёл.рф с 28 декабря 2017 года до 20 января 2018 года, сообщает отдел Совета муниципальных образований Бурятии.

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