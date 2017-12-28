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Госавтоинспекция Бурятии усилила контроль за дорожным движением
Общество, 28.12.2017 14:07
В преддверии праздников в Улан-Удэ также будут организованы массовые проверки водителей
В целях профилактики ДТП и предупреждения нарушений ПДД на дорогах выставлены дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание уделено местам массового притяжения населения – торговым и развлекательным центрам, ледовым площадям и городкам, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Традиционно на дорогах Улан-Удэ в предпраздничные дни увеличивается количество транспорта и число мелких аварий с незначительным материальным ущербом. Во избежание осложнения движения Госавтоинспекция рекомендует водителям пользоваться возможностью составления европротокола.
С целью выявления лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения, будут организованы и массовые проверки водителей.
Госавтоинспекция республики призывает граждан строго соблюдать требования ПДД, проявить сознательность и уважение друг к другу. Если вы стали очевидцем управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-99, 29-29-02.
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