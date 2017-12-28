|
28 Декабря
27 Декабря
11:49
Популярное
|
Центр диагностики и консультирования Улан-Удэ выиграл международный конкурс
Общество, 28.12.2017 13:55
Учреждение выиграло в конкурсе «Город, где хочется жить»
По итогам 2017 года Центр диагностики и консультирования Улан-Удэ стал победителем X международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».
Центр диагностики и консультирования награждён дипломом лауреата конкурса за реализацию программы «Школьная медиация». Она направлена на обучение школьников конструктивным методам урегулирования конфликтов.
Смотр-конкурс городских практик инициирован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) и проводится во взаимодействии с Исполнительным Комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС).
Смотр-конкурс проводится как публичная PR-акция городов, способствующая продвижению их интересов, созданию положительного имиджа. Кроме того, это возможность наглядно продемонстрировать городами накопленный ресурсный потенциал, обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие городов, территорий и стран.
В этом году на конкурс были представлены материалы из 33 городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Хабаровска и других, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экспозиция рассказывает о том, что происходило на съёмочных площадках известных российских режиссёров
Количество доноров в России увеличивается
Москва в этом году стала вторым городом в мире по числу выложенных снимков
На открытии ребята кружились в весёлом хороводе и танцевали под задорные ритмыПредставители минимущества вручили ключи от квартир детям-сиротам в нескольких муниципалитетах области
Новый формат позволит упростить доступ к информации
Там пройдёт подготовка добровольцев к «WorldSkills»
Азарт и страсти на футбольном поле разгорались нешуточные
Снеговики у медицинских работников получились яркими
Таким образом, городские чиновники намерены исполнить некоторые наказы президента страны
Росреестр воссоздал архитектурный облик здания в Кяхте
Ученики предпочитают общаться в соцсетях
28 декабря прошло чествование активистов
Гражданин Танзании в практике судебных приставов Забайкальского края выдворялся впервые
«Росгвардейский Дед Мороз» начал своё шествие по Бурятии
Он был приурочен ко дню рождения театра
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...