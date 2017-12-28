Центр диагностики и консультирования Улан-Удэ выиграл международный конкурс

Учреждение выиграло в конкурсе «Город, где хочется жить»



По итогам 2017 года Центр диагностики и консультирования Улан-Удэ стал победителем X международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».



Центр диагностики и консультирования награждён дипломом лауреата конкурса за реализацию программы «Школьная медиация». Она направлена на обучение школьников конструктивным методам урегулирования конфликтов.



Смотр-конкурс городских практик инициирован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) и проводится во взаимодействии с Исполнительным Комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС).



Смотр-конкурс проводится как публичная PR-акция городов, способствующая продвижению их интересов, созданию положительного имиджа. Кроме того, это возможность наглядно продемонстрировать городами накопленный ресурсный потенциал, обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие городов, территорий и стран.



В этом году на конкурс были представлены материалы из 33 городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Хабаровска и других, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



