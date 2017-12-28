Боксаны Бурятии завоевали 6 медалей на «Олимпийских надеждах»

Общество, Фото: Ангелина Кабакова и министр спорта РБ Вячеслав Дамдинцурунов

В селе Покровское Московской области завершились всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» среди юниорок 16-17 лет и девушек 14-15 лет



Воспитанницы Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, представляющие Бурятию, завоевали шесть медалей, сообщает пресс-служба РСШОР.



Победительницами соревнований среди юниорок в весовой категории до 69 кг. и свыше 81 кг. стали Ангелина Кабакова и Юлия Арефьева. Девушки одержали победы в 3 боях.



В финале весовой категории 69 кг. Ангелина Кабакова одержала победу над победительницей первенства России и первенства Европы Еленой Желяевой из Брянской области.



Юлия Арефьева в весе свыше 81 кг. победила Алису Цатурову из Пензенской области.



Виалетта Енина (весовая категория до 57кг.), Анастасия Павлова (до 60 кг.) и Наталья Перелыгина (до 69 кг.) завоевали бронзовые медали.



Карина Доржиева (свыше 80 кг.) завоевала бронзовую медаль в соревнованиях среди девушек.



Все шесть девушек обеспечили себе место в сборной России по боксу.



