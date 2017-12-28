Школьники Бурятии побывают в центрах молодёжного творчества

Ребятам расскажут о новинках в 3D и цифровом оборудовании



Для учащихся из Бурятии в центрах молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) пройдёт ознакомительная экскурсия. На ней ребятам расскажут о новинках цифрового оборудования, 3D-проектирования и микроэлектроники, познакомят со структурой центра и оборудованием, школьники смогут разобраться во всех тонкостях инновационного творчества.



28 декабря пройдёт первая экскурсия в ЦМИТ «Инсайт», который находится в Бурятском государственном университете. Его посетят дети Закаменского района.



В рамках программы школьники Бурятии посетят всего 4 центра инновационного творчества: «Инсайт», «Пионер», «Технолаб», «Прорыв».



Этот проект проводится молодёжным центром министерства спорта и молодёжной политики РБ, в рамках экскурсии, организованной центром делового образования Торгово-промышленной палаты. Эта программа организована по всей Бурятии для популяризации инновационного творчества для школьников, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

