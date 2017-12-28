В Бурятии дети из приёмных семей побывали на представлении в «Ульгэре»

Ребята получили подарки и поучаствовали в конкурсах



На этой неделе в Бурятской государственной филармонии прошла встреча замещающих семей Заиграевского района. Для ребят и их родителей праздничное представление провели актёры театра «Ульгэр», а весёлый клоун и куклы разыграли конкурсы. После представления все встретились у новогодней ёлки, где детей развлекали два снеговика и семья Барбоскиных.



Не обошлось и без Бабы Яги и, конечно же, Деда Мороза со Снегурочкой. Деду Морозу маленькие гости продемонстрировали свои таланты, рассказывали стихи, пели песни. Каждый ребёнок получил сладкий подарок, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

