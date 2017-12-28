Сказочные герои устроили представление для сирот Бурятии

Дети танцевали и водили хоровод



26 декабря в реабилитационном центре «Светлый» прошло новогоднее представление «Как Барбоскины Новый год спасали».



Ребята встретились с популярными мультяшными героями - Барбоскиными. Роза, Лиза и Дружок увлекли детей в волшебную игру. Также воспитанники встретились с Золушкой, Котом учёным и Буратино.



А с появлением Деда Мороза и Снегурочки начался настоящий праздник с песнями, танцами, сценками, хороводом вокруг ёлочки, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.

