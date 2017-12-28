Спасатели Бурятии отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)



Напомним, ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. В этом году чрезвычайному ведомству исполняется 27 лет. За эти годы служба доказала готовность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации в стране и мире. Самый главный результат работы МЧС России в 2017 году - более 215 тысяч спасённых жизней.



День спасателя в России установлен Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации». Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей.



В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, летчики и многие другие специалисты МЧС России выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, выезжают и оказывают помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других бедствиях.

Посольское подразделение Байкальского поискового-спасательного отряда второй год подряд стало лучшим подразделением.Вот уже, который год, стало традицией в день спасателя принимать поздравления от учащихся Посольской средней общеобразовательной школы.Накануне состоялся концерт, дети поздравили спасателей, прочитали им стихи и вручили открытки.