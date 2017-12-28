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В Улан-Удэ презентовали фильм о бурятской поэтессе Цырендулме Дондогой
Общество, 28.12.2017 08:29 Фото:
В его основу легли воспоминания старшей сестры поэтессы
25 декабря в Национальной библиотеке прошла презентация короткометражного документального фильма «Холын харгыда», посвящённого 85-летию со дня рождения бурятской поэтессы Цырендулмы Дондогой. В основу фильма легли воспоминания старшей родной сестры поэтессы – Цыжип Нимаевой.
- В нашем пути на родину поэта, в Еравну мы следуем за Светланой Бунеевой, заслуженной артисткой РСФСР, певицей, первой исполнительницей этой песни, которая стала действительно народной, ее поют «и стар и млад», - сказала режиссёр фильма Баярма Жалцанова.
На презентацию фильма пришли известные деятели искусств, среди которых были заслуженная артистка России Дарима Сангажапова, заслуженная артистка Светлана Бунеева, народный поэт Бурятии Галина Базаржапова-Дашеева, земляки и поклонники творчества бурятской поэтессы.
Так, народный поэт Бурятии Галина Базаржапова-Дашеева сказала, что как наставник и учитель Цырендулма Дондогой сыграла большую роль в становлении ее как поэта.
Творчество поэтессы затронула и Светлана Бунеева.
- Когда читаешь ее стихи, поражаешься, какой глубокий наш бурятский язык. У нее был такой богатый язык, поражаясь от стихотворения к стихотворению - сказал она.
После презентации фильм «Холын Харгыда» поступил в фонд Национальной библиотеки, он доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1ddGGE8r_6c , сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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