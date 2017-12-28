В Иркутской области пожарный Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей

Детям раздали подарки и рассказали о технике безопасности



Вчера пожарная машина с любимыми сказочными персонажами самого популярного праздника остановилась возле Главного управления МЧС России по Иркутской области. Они закружили в весёлый хоровод всех прохожих на только что открытой ледовой площадке возле здания регионального главка МЧС.



Первыми сказочных гостей - Дед Мороза и Снегурочку - встретили дети сотрудников МЧС, те, кто в силу занятости своих родителей редко видят маму и папу дома. Пожарный Дед Мороз рассказал ребятам, как безопасно встретить Новый год и провести каникулы, а Снегурочка слушала стихи, раздавая подарки.



- Мы вышли на улицы города с одной целью – подарить хорошее настроение иркутянам. Новый год и Рождество - самое чудесное и веселое время, однако о безопасности забывать не стоит. По статистике именно в это время учащаются случаи пожаров и несчастных случаев, поэтому лишний раз проинструктировать не помешает, - отметила Снегурочка - Жанна Ромазанова, сотрудница Главного управления МЧС России по Иркутской области.



Сотрудники ведомства напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации важно не терять время и первым делом вызвать помощь, телефон пожарно-спасательной службы – «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



