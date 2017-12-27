В Улан-Удэ синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год и каникулы

Сейчас в столице республики ветрено и морозно. Синоптики отмечают, что резкое похолодание в Улан-Удэ связано с усилением ветра



Как сообщает ТК «Тивиком», продержатся суровые сибирские морозы до 30 декабря.



Ждёт и повторение снежного коллапса. К пятикратной норме осадков, которая уже выпала в декабре, добавится ещё.



- В этом плане я думаю ни жителям города, ни жителям республики не стоит расслабляться. В ближайшие дни - 29, 30 декабря ожидается смещение очень большого, активного циклона, который вызовет в большинстве районов снег, не устойчивую, с ветром и поземкой погоду, - поясняет начальник отдела метеопрогноза Бурятского гидрометцентра Маргарита Субанакова.



Прекратятся снегопады уже 31 декабря.



Тогда же температура опустится до -20. На каникулах морозы будут только крепчать. А вот, снежных дней ждать уже не стоит.



