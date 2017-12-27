Новую авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят публике

Новый экспонат – авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят в галерее Бронштейна в Иркутске на мероприятии «Ночь накануне Рождества», которое состоится 6 января с 21:00 до полуночи



Как сообщает пресс-служба галереи, для посетителей приготовят рождественские сладости и глинтвейн, они поучаствовуют в лотерее с особыми подарками. Кульминацией программы станет представление от театра пластического танца Владимира Лопаева с презентацией куклы. Гости вечера увидят экспонат первыми и смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее название для него.



Как рассказала координатор проектов галереи Яна Черных, дети и взрослые смогут поучаствовать в большом квесте с заданиями во всех выставочных залах. Для них также будет работать арт-площадка, новогодняя фотозона.



В течение вечера будут открыты двери всех выставочных залов. Посетители смогут увидеть постоянную экспозицию со скульптурными работами Даши Намдакова, а также временную выставку с авторскими куклами семьи известного мастера, которые впервые выставлены в Иркутске. В других залах гостей ждет персональная выставка Жигжита Баясхаланова «Сквозь стихию», сообщает ИА «Байкал Инфо».

