|
27 Декабря
11:49
26 Декабря
10:38
Популярное
|
В Улан-Удэ открыта ледовая переправа через Селенгу
Общество, 27.12.2017 18:46
По ней можно передвигаться в светлое время суток на легковом транспорте массой до 3,5 тонн
Сегодня в микрорайоне Мостовой Железнодорожного района Улан-Удэ открыта зимняя ледовая переправа через реку Селенга. Дорога по льду Селенги освидетельствована и введена в эксплуатацию, сообщает Управление по ЧС Улан-Удэ.
Ледовая переправа представляет собой естественный ледовый покров, в виде одной полосы движения с поочередным пропуском транспортных средств. Трасса переправы обозначена указательными вешками. Установлены необходимые дорожные знаки и информационные аншлаги для обеспечения безопасного дорожного движения.
Управление по ЧС Улан-Удэ обращается ко всем жителям и гостям столицы с просьбой соблюдать правила безопасности на водных объектах и передвигаться по льду только по санкционированным ледовым переправам.
- Ни в коем случае не выезжайте под запрещающие знаки и в местах блокирования съездов на неокрепший лед. Помните, любой такой выезд может закончиться трагедией, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас в столице республики ветрено и морозно. Синоптики отмечают, что резкое похолодание в Улан-Удэ связано с усилением ветра
Новый экспонат – авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят в галерее Бронштейна в Иркутске на мероприятии «Ночь накануне Рождества», которое состоится 6 января с 21:00 до полуночи
Видеоблогер Леонид Баланев, снимающий серию видео об автомобильном путешествии на Байкал из Санкт–Петербурга, выпустил ролик, посвященный Екатеринбургу
В ИК-8 по Бурятии осуждённые освоили изготовление изделий из натуральной кожи. Каждое изделие будь то сумка, портмоне или кошелек имеет индивидуальный дизайн, который никогда не повторяется
Некоторые из них проходят под патронажем мэра города
По ней можно передвигаться в светлое время суток на легковом транспорте массой до 3,5 тонн
Отбор на главную елку проводился среди школьников, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни
Ключи от нового дома окинцу вручил глава района Матвей Мадасов
Его открытие состоится 31 декабря
Мужчина получил переохлаждение
28 декабря завершится благотворительная акция «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева
Работать она будет и в праздничные дни
Ремонт обошёлся почти в 43 миллиона рублей
В Восточном военном округе за семь лет специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» обеспечили служебным жильем 33,2 тысяч военнослужащих
В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка совершили путешествие в одной из иркутских электричек
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...