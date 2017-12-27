В Улан-Удэ открыта ледовая переправа через Селенгу

По ней можно передвигаться в светлое время суток на легковом транспорте массой до 3,5 тонн



Сегодня в микрорайоне Мостовой Железнодорожного района Улан-Удэ открыта зимняя ледовая переправа через реку Селенга. Дорога по льду Селенги освидетельствована и введена в эксплуатацию, сообщает Управление по ЧС Улан-Удэ.



Ледовая переправа представляет собой естественный ледовый покров, в виде одной полосы движения с поочередным пропуском транспортных средств. Трасса переправы обозначена указательными вешками. Установлены необходимые дорожные знаки и информационные аншлаги для обеспечения безопасного дорожного движения.



Управление по ЧС Улан-Удэ обращается ко всем жителям и гостям столицы с просьбой соблюдать правила безопасности на водных объектах и передвигаться по льду только по санкционированным ледовым переправам.



- Ни в коем случае не выезжайте под запрещающие знаки и в местах блокирования съездов на неокрепший лед. Помните, любой такой выезд может закончиться трагедией, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

