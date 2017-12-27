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В Окинском районе сирота получил ключи от дома
Общество, 27.12.2017 17:56
Ключи от нового дома окинцу вручил глава района Матвей Мадасов
Счастливым обладателем ключей от собственного жилья по улице Строительной в селе Орлик стал Владимир Забанов. Он относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
Жильё молодому семьянину выделяется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
- Сегодня у нас в районе значимое событие. Впервые в истории района мы вручаем ключи от дома, построенного в селе Орлик, – обратился Матвей Мадасов к новосёлу. – Вы вступаете во взрослую жизнь, и государство принимает меры, чтобы поддержать вас на новом этапе жизненного пути. Дом – это основа для создания семьи, для стабильной работы и полноценной жизни. Надеемся, что вы найдете применение своим знаниям и талантам в родном районе и станете достойными гражданами своей страны.
В свою очередь, Владимир Забанов высказал слова благодарности в адрес районной администрации и других, причастных к этому событию, людей. Он уже успел посмотреть свое новое жилье и оценил его на «отлично».
Дом возведён из качественных стройматериалов, уточнили в районной администрации; подрядчиком которого выступил индивидуальный предприниматель Олег Самаев.
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