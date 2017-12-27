В Улан-Удэ одарённые дети побывали на главной городской ёлке



В столице Бурятии проходят новогодние представления под патронажем мэра города. Они стартовали 26 декабря в городском Дворце детского (юношеского) творчества. И сегодня, 27 декабря, детей, пришедших на новогоднюю ёлку, поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков.



В этом году сказку «Новогодняя Жар-птица» и театрализованное представление у ёлки увидят 2400 школьников в возрасте от 7 до 17 лет.



Отбор на главную ёлку города среди школьников, добившихся успехов в учёбе, спорте, творчестве, общественной жизни, проводился в образовательных учреждениях.



Новогодние представления под патронажем мэра города Улан-Удэ проходят 26, 27 декабря 2017 года в 10:30, 13:00, 15:30, а также 2 января 2018 года в 13:00 и 15:30.



Новогодняя музыкальная сказка «Новогодняя Жар-птица» - это произведение о Добре и Зле, с нестрашными приключениями, которые, в конце концов, заканчиваются благополучно. Все артисты – сами дети, воспитанники вокальных, хореографических коллективов, театральной студии городского Дворца детского юношеского творчества.



- Все вы, сидящие в этом зале, уже достигли многого, имеете успехи в учебе, в творчестве, в спорте, в общественной жизни. Так держать! - сказал мэр Улан-Удэ Александр Голков. - Поводов для радости много - дети и учителя совсем скоро отправятся на школьные каникулы, до празднования Нового года осталось всего лишь 4 дня. Уверен, что сегодняшнее отличное представление запомнится вам надолго! Желаю вам в Новом году здоровья, успехов, верных друзей и каждодневного движения только вперёд – к новым вершинам! Слушайтесь родителей, выполняйте школьные задания и любите наш родной город – город Улан-Удэ. С Новым годом! С новым счастьем!



После музыкальной сказки юные зрители и родители поучаствовали в интерактивной игровой программе с песнями, веселыми забавами, хороводом. Ребят ждал у ёлки Дед Мороз и Снегурочка, скоморохи и другие сказочные персонажи. В конце праздника все получили сладкие новогодние подарки.



Всего на территории Улан-Удэ проводится более 300 новогодних представлений, которые посетят 58 713 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет и 22 521 дошкольник, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

