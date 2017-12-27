27 Декабря

26 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ одарённые дети побывали на главной городской ёлке

Общество,  27.12.2017 18:02
Отбор на главную ёлку проводился среди школьников, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни

В столице Бурятии проходят новогодние представления под патронажем мэра города. Они стартовали 26 декабря в городском Дворце детского (юношеского) творчества. И сегодня, 27 декабря, детей, пришедших на новогоднюю ёлку, поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков.

В этом году сказку «Новогодняя Жар-птица» и театрализованное представление у ёлки увидят 2400 школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

Отбор на главную ёлку города среди школьников, добившихся успехов в учёбе, спорте, творчестве, общественной жизни, проводился в образовательных учреждениях.

Новогодние представления под патронажем мэра города Улан-Удэ проходят 26, 27 декабря 2017 года в 10:30, 13:00, 15:30, а также 2 января 2018 года в 13:00 и 15:30.

Новогодняя музыкальная сказка «Новогодняя Жар-птица» - это произведение о Добре и Зле, с нестрашными приключениями, которые, в конце концов, заканчиваются благополучно. Все артисты – сами дети, воспитанники вокальных, хореографических коллективов, театральной студии городского Дворца детского юношеского творчества.

- Все вы, сидящие в этом зале, уже достигли многого, имеете успехи в учебе, в творчестве, в спорте, в общественной жизни. Так держать! - сказал мэр Улан-Удэ Александр Голков. - Поводов для радости много - дети и учителя совсем скоро отправятся на школьные каникулы, до празднования Нового года осталось всего лишь 4 дня. Уверен, что сегодняшнее отличное представление запомнится вам надолго! Желаю вам в Новом году здоровья, успехов, верных друзей и каждодневного движения только вперёд – к новым вершинам! Слушайтесь родителей, выполняйте школьные задания и любите наш родной город – город Улан-Удэ. С Новым годом! С новым счастьем!

После музыкальной сказки юные зрители и родители поучаствовали в интерактивной игровой программе с песнями, веселыми забавами, хороводом. Ребят ждал у ёлки Дед Мороз и Снегурочка, скоморохи и другие сказочные персонажи. В конце праздника все получили сладкие новогодние подарки.

Всего на территории Улан-Удэ проводится более 300 новогодних представлений, которые посетят 58 713 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет и 22 521 дошкольник, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год и каникулы
Общество, 27.12.2017
Сейчас в столице республики ветрено и морозно. Синоптики отмечают, что резкое похолодание в Улан-Удэ связано с усилением ветра
Новую авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят публике
Общество, 27.12.2017
Новый экспонат – авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят в галерее Бронштейна в Иркутске на мероприятии «Ночь накануне Рождества», которое состоится 6 января с 21:00 до полуночи
Питерский видеоблогер едет через страну на Байкал
Общество, 27.12.2017
Видеоблогер Леонид Баланев, снимающий серию видео об автомобильном путешествии на Байкал из Санкт–Петербурга, выпустил ролик, посвященный Екатеринбургу
В Бурятии осуждённые начали производить изделия из натуральной кожи
Общество, 27.12.2017
В ИК-8 по Бурятии осуждённые освоили изготовление изделий из натуральной кожи. Каждое изделие будь то сумка, портмоне или кошелек имеет индивидуальный дизайн, который никогда не повторяется
В Улан-Удэ пройдёт свыше 300 новогодних представлений
Общество, 27.12.2017
Некоторые из них проходят под патронажем мэра города
В Улан-Удэ открыта ледовая переправа через Селенгу
Общество, 27.12.2017
По ней можно передвигаться в светлое время суток на легковом транспорте массой до 3,5 тонн
В Улан-Удэ одарённые дети побывали на главной городской ёлке
Общество, 27.12.2017
Отбор на главную елку проводился среди школьников, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни
В Окинском районе сирота получил ключи от дома
В Окинском районе сирота получил ключи от дома
Общество, 27.12.2017
Ключи от нового дома окинцу вручил глава района Матвей Мадасов
Завтра в Улан-Удэ пройдёт «Новогодняя Сказка»
Завтра в Улан-Удэ пройдёт «Новогодняя Сказка»
Общество, 27.12.2017
28 декабря завершится благотворительная акция «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева
В Закаменском районе Бурятии после капремонта открылась школа
В Закаменском районе Бурятии после капремонта открылась школа
Общество, 27.12.2017
Ремонт обошёлся почти в 43 миллиона рублей
Больше 33 тысяч военных получили жильё в Восточном округе
Общество, 27.12.2017
В Восточном военном округе за семь лет специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» обеспечили служебным жильем 33,2 тысяч военнослужащих
Снегурочка пообщалась с пассажирами вокзала Улан-Удэ
Снегурочка пообщалась с пассажирами вокзала Улан-Удэ
Общество, 27.12.2017
В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка совершили путешествие в одной из иркутских электричек

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^