Завтра в Улан-Удэ пройдёт «Новогодняя Сказка»

28 декабря завершится благотворительная акция «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева



Месяц назад стартовала акция для воспитанников детских домов Бурятии. В «Новогодней Сказке» приняли участие 11 организаций социального обслуживания семьи и детей со всей Бурятии и подали 13 заявок.



Дети украшали свои комнаты, готовили поделки - объёмные снежинки из бумаги и бисера, объёмные аппликации, использовали техники киригами, оригами и вытынанку, делали воздушные шары из ниток, шары и снеговиков из пластиковых стаканчиков, ажурные сказочные домики, традиционные снежинки и... лося из валенка! И даже изготовили сани Деда Мороза. Инсценировали сказки: «Рукавичка» и «Новогодняя сказка в аэропорту». Построили ледяной городок и залили каток под названием «Зимняя сказка».



Сто участников акции из разных детских домов стали победителями - 28 декабря они приедут в столицу республики, посетят новогоднюю постановку «Пиноккио» в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева



«Байкал-Daily» собрал мнения о «Новогодней сказке» организаторов акции:



Генеральный директор Информационного агентства «Байкал-Dailу» Анастасия Фирулёва



Новый год – это волшебство! Дети ждут праздник и искренне верят в чудо. Больше всех чуда ждут те, кто остался без мамы и папы, именно они нуждаются в поддержке и теплоте. Они не хотят быть брошенными и забытыми в самый главный праздник детства – Новый год.



Поэтому идея благотворительного проекта «Байкал-Dailу» и наших партнёров - «Новогодняя сказка» - это желание создать для детей-сирот то самое чудо, которое заставит их поверить в добро. Воспитанники социальных учреждений объединились и создавали интересные поделки, лепили снеговиков, вырезали снежинки, заливали катки и придумывали спектакли – сам процесс совместной работы воодушевлял ребят. Помогая поверить, что Дед Мороз и Снегурочка оценят их старания.



И это действительно так, уже завтра дети побывают на новогодней сказке, пообщаются с Дедушкой Морозом и его внучкой, получат сладкие призы. Пусть небольшое, но это для них чудо и они точно запомнят его.



Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова



Новогодняя пора – это время чудес, добра, свершений. Время, когда сказка приходит в наш дом, и мы мечтаем, и верим в то, что все наши мечты непременно сбудутся! Именно поэтому новый социальный проект – конкурс получил название «Новогодняя сказка».



Ребята в возрасте от 5 до 12 лет в течение декабря старательно выполняли свои творческие работы на эту тему, вкладывали в них свою душу и старание, стремясь, стать победителем. Все без исключения участники конкурса были отмечены призами, а Русский драмтеатр сделал по-настоящему сказочный подарок – билеты на спектакль «Пиноккио».



Выражаю слова благодарности всем, кто проявил участие и внимание к этому проекту, к детям, оставшимся без попечения родителей, которые нуждаются в нашей заботе и внимании! Сердечное всем спасибо!



Управляющий директор группы компаний Титан Раиса Бредний



Новый год и Рождество - это всегда ожидание приятных сюрпризов и подарков, но, к сожалению, не все дети имеют возможность получить их. Но они о них мечтают. Особенно те дети, которые обделены самым дорогим - материнской любовью. Сиротство это очень тяжёлая ноша. Хочется таким малышам подарить как можно больше любви и заботы.



Узнав о проекте «Байкал-Dailу» «Новогодняя сказка» мы, не раздумывая, решили присоединиться. Особенные дети ждут волшебства, и сладкие подарки станут необходимым дополнением к празднику. И пусть детей закружит хоровод радости, и в их сердцах не угасает надежда на светлое будущее!



Директор Государственного Русского драматического театра имени Бестужева Улан-Удэ Пётр Степанов



Мы благодарим информационное агентство «Байкал-Dailу» за возможность принять участие в благотворительной акции «Новогодняя сказка». Это прекрасно, что и мы смогли внести свой посильный вклад в эту замечательную идею и вместе с нашими артистами подарить ребятам из детских домов новогоднюю сказку «Пиноккио». Очень надеюсь, что наш спектакль им понравится, потому что он о дружбе, о готовности помочь и прийти на выручку друзьям, о доброте и человечности.