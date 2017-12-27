|
27 Декабря
11:49
26 Декабря
10:38
Популярное
|
Завтра в Улан-Удэ пройдёт «Новогодняя Сказка»
Общество, 27.12.2017 17:32 Фото:
28 декабря завершится благотворительная акция «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева
Месяц назад стартовала акция для воспитанников детских домов Бурятии. В «Новогодней Сказке» приняли участие 11 организаций социального обслуживания семьи и детей со всей Бурятии и подали 13 заявок.
Дети украшали свои комнаты, готовили поделки - объёмные снежинки из бумаги и бисера, объёмные аппликации, использовали техники киригами, оригами и вытынанку, делали воздушные шары из ниток, шары и снеговиков из пластиковых стаканчиков, ажурные сказочные домики, традиционные снежинки и... лося из валенка! И даже изготовили сани Деда Мороза. Инсценировали сказки: «Рукавичка» и «Новогодняя сказка в аэропорту». Построили ледяной городок и залили каток под названием «Зимняя сказка».
Сто участников акции из разных детских домов стали победителями - 28 декабря они приедут в столицу республики, посетят новогоднюю постановку «Пиноккио» в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева
«Байкал-Daily» собрал мнения о «Новогодней сказке» организаторов акции:
Генеральный директор Информационного агентства «Байкал-Dailу» Анастасия Фирулёва
Новый год – это волшебство! Дети ждут праздник и искренне верят в чудо. Больше всех чуда ждут те, кто остался без мамы и папы, именно они нуждаются в поддержке и теплоте. Они не хотят быть брошенными и забытыми в самый главный праздник детства – Новый год.
Поэтому идея благотворительного проекта «Байкал-Dailу» и наших партнёров - «Новогодняя сказка» - это желание создать для детей-сирот то самое чудо, которое заставит их поверить в добро. Воспитанники социальных учреждений объединились и создавали интересные поделки, лепили снеговиков, вырезали снежинки, заливали катки и придумывали спектакли – сам процесс совместной работы воодушевлял ребят. Помогая поверить, что Дед Мороз и Снегурочка оценят их старания.
И это действительно так, уже завтра дети побывают на новогодней сказке, пообщаются с Дедушкой Морозом и его внучкой, получат сладкие призы. Пусть небольшое, но это для них чудо и они точно запомнят его.
Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова
Новогодняя пора – это время чудес, добра, свершений. Время, когда сказка приходит в наш дом, и мы мечтаем, и верим в то, что все наши мечты непременно сбудутся! Именно поэтому новый социальный проект – конкурс получил название «Новогодняя сказка».
Ребята в возрасте от 5 до 12 лет в течение декабря старательно выполняли свои творческие работы на эту тему, вкладывали в них свою душу и старание, стремясь, стать победителем. Все без исключения участники конкурса были отмечены призами, а Русский драмтеатр сделал по-настоящему сказочный подарок – билеты на спектакль «Пиноккио».
Выражаю слова благодарности всем, кто проявил участие и внимание к этому проекту, к детям, оставшимся без попечения родителей, которые нуждаются в нашей заботе и внимании! Сердечное всем спасибо!
Управляющий директор группы компаний Титан Раиса Бредний
Новый год и Рождество - это всегда ожидание приятных сюрпризов и подарков, но, к сожалению, не все дети имеют возможность получить их. Но они о них мечтают. Особенно те дети, которые обделены самым дорогим - материнской любовью. Сиротство это очень тяжёлая ноша. Хочется таким малышам подарить как можно больше любви и заботы.
Узнав о проекте «Байкал-Dailу» «Новогодняя сказка» мы, не раздумывая, решили присоединиться. Особенные дети ждут волшебства, и сладкие подарки станут необходимым дополнением к празднику. И пусть детей закружит хоровод радости, и в их сердцах не угасает надежда на светлое будущее!
Директор Государственного Русского драматического театра имени Бестужева Улан-Удэ Пётр Степанов
Мы благодарим информационное агентство «Байкал-Dailу» за возможность принять участие в благотворительной акции «Новогодняя сказка». Это прекрасно, что и мы смогли внести свой посильный вклад в эту замечательную идею и вместе с нашими артистами подарить ребятам из детских домов новогоднюю сказку «Пиноккио». Очень надеюсь, что наш спектакль им понравится, потому что он о дружбе, о готовности помочь и прийти на выручку друзьям, о доброте и человечности.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас в столице республики ветрено и морозно. Синоптики отмечают, что резкое похолодание в Улан-Удэ связано с усилением ветра
Новый экспонат – авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят в галерее Бронштейна в Иркутске на мероприятии «Ночь накануне Рождества», которое состоится 6 января с 21:00 до полуночи
Видеоблогер Леонид Баланев, снимающий серию видео об автомобильном путешествии на Байкал из Санкт–Петербурга, выпустил ролик, посвященный Екатеринбургу
В ИК-8 по Бурятии осуждённые освоили изготовление изделий из натуральной кожи. Каждое изделие будь то сумка, портмоне или кошелек имеет индивидуальный дизайн, который никогда не повторяется
Некоторые из них проходят под патронажем мэра города
По ней можно передвигаться в светлое время суток на легковом транспорте массой до 3,5 тонн
Отбор на главную елку проводился среди школьников, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни
Ключи от нового дома окинцу вручил глава района Матвей Мадасов
Его открытие состоится 31 декабря
Мужчина получил переохлаждение
28 декабря завершится благотворительная акция «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева
Работать она будет и в праздничные дни
Ремонт обошёлся почти в 43 миллиона рублей
В Восточном военном округе за семь лет специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» обеспечили служебным жильем 33,2 тысяч военнослужащих
В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка совершили путешествие в одной из иркутских электричек
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...