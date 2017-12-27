Иркутские пожарные спасли замерзавшего на льду человека

Мужчина получил переохлаждение



Житель города Усть-Кута не смог объяснить спасателям, как он оказался на льду посреди реки Лены, но как только пожарные добрались до лежащего на льду человека, стало ясно одно – он уже получил переохлаждение и счёт шёл на минуты.



Звонок на телефон спасения поступил накануне вечером от дежурной на проходной Усть-Кутских тепловых сетей.



- Звонившая женщина рассказала о том, что на льду реки лежит человек, о чем ей сообщил неравнодушный прохожий. На место выехало наше первое отделение четвёртого караула пожарно-спасательной части № 30, - рассказывает старший лейтенант, начальник караула Семён Кузьминич. – Когда мы подъехали, то увидели, что на льду лежит, раскинув руки, мужчина. Он был практически без сознания.



Этим вечером температура окружающего воздуха в Усть-Куте достигла минус 40 градусов. Пожарные передали пострадавшего подоспевшим врачам скорой помощи. Спасённого мужчину госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

