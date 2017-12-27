Больше 33 тысяч военных получили жильё в Восточном округе

В Восточном военном округе за семь лет специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» обеспечили служебным жильем 33,2 тысяч военнослужащих



В том числе в 2017 году жильё получили более 5,2 тысяч военнослужащих. Это составляет 100% от плана на текущий год, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Объём специализированного жилищного фонда в ВВО увеличился в пять раз и составил более 9 тысяч служебных жилых помещений.



В 2016 году по инициативе минобороны России увеличен размер компенсации за аренду (поднаем) жилья офицерам и прапорщикам в 3,3 раза.



В настоящее время компенсацию за аренду жилья в ВВО получают 5 тысяч военнослужащих.

