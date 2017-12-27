Снегурочка пообщалась с пассажирами вокзала Улан-Удэ

В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка совершили путешествие в одной из иркутских электричек



Во время него сказочные персонажи поздравили пассажиров с наступающим Новым годом. Особое внимание Дед Мороз и Снегурочка уделили детям и подросткам. Они напомнили им, как нужно вести себя вблизи железной дороги и подарили подарки, среди которых была памятка с правилами поведения на транспорте, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Ещё одна профилактическая акция состоялась на железнодорожном вокзале Улан-Удэ. Снегурочка побывала в залах ожидания и на перроне, где она побеседовала с посетителями о правилах безопасного поведения на железнодорожных объектах. Пассажиры вместе с новогодними сувенирами также получили от нее брошюры с правилами безопасности.



Юные пассажиры пообещали сказочным героям не нарушать установленные нормы и в период каникул повторить с родителями правила безопасности.

