Скульптор Даши Намдаков приехал в Бурятию (фото)

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Питерский видеоблогер едет через страну на Байкал Общество, Видеоблогер Леонид Баланев, снимающий серию видео об автомобильном путешествии на Байкал из Санкт–Петербурга, выпустил ролик, посвященный Екатеринбургу

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Завтра в Улан-Удэ пройдёт «Новогодняя Сказка» Общество, 28 декабря завершится благотворительная акция «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева



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