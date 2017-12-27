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Бурятская таможня напомнила о правилах временного ввоза автомобилей

Общество,  27.12.2017 15:12
Бурятская таможня в очередной раз напоминает гражданам, что временно ввезённые из-за границы в Россию транспортные средства должны быть вывезены в срок, установленный таможенным законодательством

Максимальный срок временного ввоза транспортных средств составляет один год со дня въезда на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

В случае, когда транспортное средство (автомобиль, мотоцикл, автобус, прицеп и т.д.) вывозится за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза после истечения установленного срока временного ввоза, а также в случае невывоза транспортного средства, лицо подлежит административной ответственности по ч.1 ст.16.18 КоАП РФ. При этом санкцией статьи предусмотрена возможность конфискации транспортного средства.

Передача временно ввезенных транспортных средств в пользование или распоряжение другим лицам на территории ЕАЭС возможна лишь в случае таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

Кроме этого, иностранным гражданам, ввозящим транспортные средства, следует помнить о необходимости страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Российской Федерации.

Бурятская таможня напоминает всем заинтересованным лицам, что подробно ознакомится с правилами перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами для личного пользования можно на сайте ФТС России (www.customs.ru).

автомобили Таможня
 
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