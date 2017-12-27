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Бурятские артисты выступили на концерте «Сияние лотоса» в Санкт-Петербурге
Общество, 27.12.2017 14:54
На празднике арии спели Ольга Жигмитова, Михаил Пирогов, Александр Хандажапов
Ежегодно в Северной столице проходит традиционный гала-концерт «Сияние лотоса» в рамках Декад буддийской культуры. В этом году он состоялся 18 декабря на сцене ДК им. Горького. Петербургские зрители встречали и провожали бурятских артистов, выступивших на концерте, продолжительными аплодисментами и восторженными криками: «Браво!».
В рамках Декад буддийской культуры жители Санкт-Петербурга познакомились с десятками известных танцевальных коллективов и певцами из Бурятии, Калмыкии, Тувы, Таиланда, Монголии и Внутренней Монголии Китая. За эти годы звезды Бурятии, такие, как народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, мастер горлового пения Сарымай Урчимаев, солистка группы NAMGAR Намгар Лхасаранова, монгольский народный певец Балдацэрен Баттувшин и многие другие выступали перед публикой в лучших концертных залах города.
Декабрьский концерт фестиваля буддийской культуры «Сияние лотоса» проходил под девизом «Подношение Alma Mater». Большинство артистов, участвующих в концерте – выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, а ныне солисты Мариинского театра, Бурятского театра оперы и балета и других известных театральных коллективов страны.
Отметим, концерт был организован Санкт-Петербургским благотворительным общественным фондом «Общество бурятской культуры «Ая-Ганга» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Открывали же концерт солисты Бурятского театра оперы и балета Александр Хандажапов и Михаил Пирогов. Они исполнили сложнейшие арии из оперного репертуара театра и покорили публику.
Ольга Жигмитова, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Бурятии, солистка Бурятского театра оперы и балета – «приворожила всех и богатым меццо-сопрано, и красотой, и гармонией во всём», отмечают зрители.
Также на концерте состоялось знакомство с молодыми талантливыми солистами Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Аюной Базаргуруевой и Саввой Хастаевым. Исполнил песню здесь популярный бурятский певец Чингис Раднаев.
Во втором отделении артисты спели известные любимые бурятские песни. Звучали на празднике степные напевы под звуки моринхура в исполнении мастера горлового пения, студента консерватории Баттулги Ванчиндоржа (Монголия). Зрители увидели на концерте и монгольский танец в исполнении студентки Санкт-Петербургского государственного института культуры Ууганы Эрдэнэ.
На представлении выступил коллектив «Ая-Ганга», лауреат многих премий, созданный «Обществом бурятской культуры «Ая-Ганга» в 2005 году.
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