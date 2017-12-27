Улан-удэнцев приглашают на новогодние мастер-классы

Гости смогут своими руками изготовить новогодние подарки и сувениры



4 января в Художественном музее имени Сампилова с 14 до 15 часов пройдёт мастер-класс по живописи «Согревающийся кот». Каждый участник унесёт с собой нарисованного кота, согревающегося холодной зимой ароматной чашкой чая или кофе. Стоимость участия 50 руб.



В этот же день в 15.00 для желающих проведут интерактивное занятие «Новый год по-советски». Участникам предлагают посвятить один день в преддверии нового 2018 года, событиям прошлых лет и погрузится в музее истории Бурятии имени Хангалова в атмосферу советского праздника. Стоимость билета 100 руб. с человека.



5 января с 14.00-15.00 музей природы Бурятии проведёт мастер-класс (в здании Художественного музея) по изготовлению новогодних украшений: рождественского венка, ёлочных игрушек из природного материала. Стоимость билета составит 50 руб.



А 6 января в музее истории Бурятии имени Хангалова в 15.00 гостей ждут на мастер-классе, где ребята сделают поделку своими руками: «Цзяньчжи» - китайское искусство вырезания по бумаге. Дети познакомятся с одним из самых древних видов традиционного народного декоративно-прикладного искусства Поднебесной и овладеют мастерством художественного вырезания по бумаге «Ёлочка» - на мастер-классе ребята узнают и об истории новогодней (рождественской) елки. Стоимость билета 50 руб, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

