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В Иркутской области пройдёт декада спорта и здоровья
Общество, 27.12.2017 14:36
В праздничные дни население области будет активно отдыхать, участвовать в соревнованиях, массово кататься на коньках
В муниципальных образованиях Иркутской области планируется провести больше 360 физкультурно-спортивных мероприятий в рамках ежегодной декады спорта и здоровья в дни новогодних каникул. Основная цель мероприятия – приобщить население к активному отдыху в нерабочие праздничные дни. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.
- В рамках декады спорта и здоровья муниципальными образованиями области предусмотрено проведение соревнований и турниров по различным видам спорта, семейных эстафет, спортивных акций. Мероприятия рассчитаны на различные категории граждан. Во многих муниципалитетах организовано массовое катание на коньках и лыжах, в праздничные дни будут работать пункты проката спортивного инвентаря. Я благодарю муниципалитеты, которые активно подключились к организации у себя в территориях мероприятий в рамках декады спорта и здоровья, - отметил Илья Резник.
В основном в муниципальных образованиях Иркутской области пройдут турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу, хоккею с мячом и шайбой, лыжным гонкам, настольному теннису, шашкам, шахматам. Так, например, в Черемхово с 3 по 6 января состоятся блиц-турниры по баскетболу и волейболу «Новогодний приз», первенство города по танцевальному спорту, открытое первенство города по хоккею с мячом, блиц-турнир по мини-футболу «Рождественский турнир», дни здоровья.
В Ангарском городском округе запланировано проведение многодневной лыжной гонки «Baikal tour de ski – 18», первенства СДЮСШОР «Ангара» по мини-футболу «Новогодние каникулы», турнира по волейболу, первенства города по горнолыжному спорту «Рождественские старты» и других мероприятий.
В Бодайбо пройдут 11 спортивных мероприятий. Это соревнования для детей и взрослых по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам, шашкам, стрельбе, настольному теннису, полиатлону, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На территории Братского района будет организовано более 40 различных мероприятий физкультурно-спортивной направленности. В Иркутском районе пройдут около 50 соревнований и спортивных мероприятий.
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