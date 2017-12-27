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В Ангарске наградили таксиста, спасшего зажатого дверьми автобуса ребёнка

В Ангарске наградили таксиста, спасшего зажатого дверьми автобуса ребёнка
Общество,  27.12.2017 14:24
Мужчина остановил автобус, подставив под него свой автомобиль

Напомним, эта история произошла вечером 25 декабря в Ангарске. Водитель такси Азамжон Жалилов, выполняя заявку, заметил, что дверями попутного рейсового автобуса оказался зажатым человек. Приглядевшись, автомобилист понял, что это ребёнок.

- Я думал тряпка какая-то висит. А потом смотрю – это ребёнок, - вспоминает Азамжон Жалилов.

Рука мальчика была прочно зажата в задней двери набирающего скорость автобуса. С минуту на минуту могла произойти трагедия.

Таксист решил остановить автобус. Сначала он подавал сигналы, мигал фарами, но водитель не обращал на это внимания.

- Когда я увидел, что автобус не остановился на следующей остановке, я понял, что нужно что-то срочно предпринять, иначе мальчик в любую секунду может оказаться под колёсами. Я прибавил газ, обогнал автобус и подставил бок своей машины перед его бампером. Выжав педаль тормоза, я понимал, что сейчас в меня врежется многотонная махина, но мысли были только о ребенке, которому грозила реальная опасность. Надо было спасать его жизнь. А машина? Машина - это кусок железа, её и восстановить можно - рассказывает Азамжон Жалилов.

Сотрудники полиции решили наградить таксиста и вручил ему ценный подарок. Родственники пострадавшего мальчика, которые также присутствовали на церемонии награждения, выразили искреннюю благодарность и признательность ангарскому таксисту за спасение их ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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