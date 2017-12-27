Самым популярным детским подарком к Новому году станет одежда

Ей было посвящено 13% вопросов к Роспотребнадзору



Самым популярным подарком для детей к Новому году в России станет одежда. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведомства консультировали потребителей по вопросам качества детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских ёлок.



- Основные вопросы, с которыми обращались на «горячую линию», касались требований к документам, подтверждающим качество и безопасность, к условиям возврата и обмена приобретенных товаров, действующего законодательства о защите прав потребителей, - говорится в сообщении ведомства.



За время работы Всероссийской «горячей линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров с 4 по 18 декабря поступило более 8,5 тыс. обращений. Большинство вопросов было посвящено покупке одежды - 13% от общего числа консультаций. На втором месте - тема качества игрушек, на третьем - запросы о разъяснении требований к качеству детской обуви.

