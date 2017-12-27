В Иркутске появится отделение реабилитации для больных после инсульта

В иркутской больнице запускают отделение медреабилитации второго этапа



В Иркутской городской клинической больнице №1 создано первое и пока единственное в регионе отделение медицинской реабилитации второго этапа для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы. В отделение будут госпитализироваться люди, перенёсшие инсульты, по завершении острого периода заболевания, имеющие реабилитационный потенциал, но нуждающиеся в посторонней помощи.



Получать необходимую помощь пациенты смогут уже в конце января 2018 года. Об этом стало известно в ходе визита в лечебное учреждение министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко.



– Очень важно, что мы добились создания реабилитационного отделения второго этапа в многопрофильной больнице. Здесь организован замкнутый цикл: пациент поступает в отделение реанимации или интенсивной терапии, после этого идет реабилитация первого этапа, затем больной, поступает на второй этап реабилитации в созданное отделение. В среднем на втором этапе он будет находиться до 21 дня, после чего уже переходит на третий этап - в амбулаторно-поликлиническую службу. Мы сотрудничаем с медицинскими организациями КНР, Южной Кореи, посещаем их больницы и видим, как там развивается реабилитация. Хочу сказать, что мы ничем не хуже их оснащены и обладаем достаточно серьёзным научным и педагогическим потенциалом, - отметил Олег Ярошенко.



В настоящее время в отделении завершён первый этап ремонтных работ, развернуто семь коек. Всего их будет 15. Это количество определено после анализа медицинской документации первичного сосудистого отделения Иркутской горбольницы № 1 за пять лет. Окончание ремонтных работ и оборудование ещё восьми коек запланировано на июль 2018 года.



В помещениях отделения обеспечена безбарьерная среда, работают кабинеты физиотерапии, психотерапии, логопедии, трудотерапии и зал кинезиотерапии. Для реабилитации пациентов приобретено оборудование на сумму более 2,5 млн рублей, в том числе функциональные кровати. Главный врач ИГКБ №1 Леонид Павлюк пояснил, что финансирование осуществлялось по смешанному принципу: за счёт средств областного бюджета, больницы и поддержки социально ориентированного бизнеса.



Олег Ярошенко отметил, что смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в регионе за 2016 год снизилась на 2,2%, за одиннадцать месяцев 2017 года – на 2,7%. Этих показателей удалось достичь благодаря активному проведению первичной профилактики, диспансеризации населения, работе амбулаторно-поликлинического звена и реабилитации.



Министр напомнил, что Иркутская область одной из первых в стране вошла в пилотный проект по созданию первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров. В 2009 году были созданы первичные сосудистые отделения в Иркутской городской клинической больнице №1, в медсанчасти ИАПО, в Ангарской городской больнице скорой медицинской помощи и региональный сосудистый центр в Иркутской государственной областной клинической больнице.



Сегодня в Иркутской области функционируют восемь первичных сосудистых отделений. В 2018 году планируется открыть ещё два первичных сосудистых отделения в Черемхово и Чуне. В 2017 году для Черемховской городской больницы №1 и Чунской районной больницы были закуплены компьютерные томографы. Кроме того, на базе Братской городской больницы №2 планируется создать отделение эндоваскулярной хирургии.



Таким образом, в Приангарье будет организован второй региональный сосудистый центр. В Иркутской городской клинической больнице № 1 в следующем году планируется установить ангиографический комплекс. На эти цели предусмотрено около 95 млн рублей. Это оборудование расширит возможности существующего первичного сосудистого отделения, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



