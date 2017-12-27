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270 жителей Бурятии получили компенсации

Общество,  27.12.2017 14:00
На это выделено 6,37 миллионов рублей

Более 270 граждан Бурятии в этом году получили компенсационные выплаты. На эти цели из республиканского бюджета было направлено 6,37 млн. рублей. Средний размер компенсации составил 1 902 рублей в месяц.

Право на получение компенсационных выплат имеют члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в том числе при прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной службы); члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более.

А также компенсацию могут получить члены семей сотрудников органов внутренних дел России, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и федеральных органов налоговой полиции, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных обязанностей.

Размер компенсационных выплат определяется из расчёта 60 % расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, составляющих долю членов семьи погибшего военнослужащего в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

Ежемесячно Центром социальной поддержки формируется реестр получателей компенсационных выплат, который направляется в Федеральную службу по труду и занятости (РОСТРУД), сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

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