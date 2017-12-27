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Спецназовец из Бурятии стал вторым на чемпионате СФО по самбо
Общество, 27.12.2017 13:54
Турнир проходил в Красноярске
Сотрудник отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии отличился на чемпионате Сибирского федерального округа по боевому самбо в Красноярске.
Младший лейтенант полиции Булат Найданов занял второе место в весовой категории до 62 кг, за победу в которой боролся 21 участник.
Всего в турнире приняли участие 250 спортсменов, в восьми весовых категориях, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
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